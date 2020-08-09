Актер Антонио Бандерас заразился коронавирусом. Об этом он заявил в Twitter в день своего 60-летия в понедельник, 10 августа.

Артист заявил, что вынужден справлять свой день рождения в изоляции из-за вируса. Бандерас добавил, что чувствует себя относительно нормально, однако испытывает усталость.

По словам актера, он собирается воспользоваться этой паузой, чтобы "читать, писать, отдыхать и строить планы, чтобы начать наполнять смыслом" только что отмеченные 60 лет.