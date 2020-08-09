Ильхам Алиев: «Азербайджан возвращается на покинутый «Карабах»... И Карабах наш!»

«Сегодня дан старт морским работам на месторождении « Карабах ». Это очень важный этап в разработке месторождения. Это сооружение было разработано в Азербайджане нашими специалистами и сегодня уже отправляется в море. Уверен, что верхняя часть также будет вовремя построена, и мы приступим к полномасштабной разработке месторождения « Карабах ». Как сообщает «АзерТАдж», об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе церемонии отправки в море опорного блока месторождения « Карабах ».

«В 90-х годах в результате реализации нефтяной стратегии Гейдара Алиева был подписан контракт о разделении долей. В 90-х годах на этом месторождении были пробурены три скважины. Однако иностранные партнеры не поверили в эффективность месторождения «Карабах», контракт был расторгнут, и месторождение «Карабах» покинули. Однако наши специалисты были полностью уверены, что у этого месторождения есть большой потенциал, и жизнь это подтвердила. Пробуренная в этом году скважина оказалась эффективной, и тем самым месторождение было полностью разведано.

Должен также отметить, что это первое нефтяное месторождение, разведанное в Азербайджане в период независимости. Потому что месторождения «Азери», «Чыраг», Гюнешли» были разведаны в советский период. Месторождения «Апшерон» и «Шахдениз» являются газоконденсатными месторождениями. Это первое нефтяное месторождение, и это сооружение является самым большим сооружением, построенным на Каспии. Поэтому можно много говорить о значимости этого проекта. Конечно, это результат нашей успешной политики. Несмотря на то, что иностранные нефтяные компании начали вкладывать крупные инвестиции в Азербайджан начиная с 1994 года, интерес иностранных инвесторов к нефтегазовой промышленности и потенциалу Азербайджана не уменьшается, а, напротив, растет. Уверен, что в последующие годы «Карабах» и другие месторождения будут успешно эксплуатироваться и принесут большую пользу нашей стране», - сказал президент.

Глава государства добавил, что Азербайджан подписал контракты по многим месторождениям с иностранными партнерами. Но не все из них были эффективными. Сейчас выполнение многих из них остановлено и отменено, пробуренные скважины не оправдали надежд.

«Что касается месторождения «Карабах», я хочу еще раз сказать, что всегда была большая уверенность в большом потенциале этого месторождения, уверенность в том, что здесь есть большие запасы нефти и газа. В 1990 годах были пробурены три скважины, но иностранный партнер заявил, что эти будущие инвестиции будут неэффективными, и покинул месторождение «Карабах». Мы на самом деле ничего не потеряли. Наоборот, неудачный результат – это тоже результат, который дал нам дополнительные геологические сведения. А сегодня Азербайджан возвращается на покинутое в 90-е годы месторождение «Карабах», и этот гигантский опорный блок – наглядное тому свидетельство», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в то же время в начале 90-х годов тогдашние власти Азербайджана – тандем ПНФА и «Мусават» создали условия для оккупации наших земель.

«В результате их предательства, продажности, дезертирства наши земли были оккупированы. Азербайджан, если можно провести такую аналогию, покинул Карабах. В 2016 году мы вернули часть земель, прогнали оккупантов с тех земель, и эти земли были возвращены к жизни, вернулись наши граждане, вернулся Азербайджан. Я уверен, что Азербайджан вернется на свои родные земли, на карабахские земли. Наша территориальная целостность будет полностью восстановлена, и как сейчас мы возвращаемся на покинутое когда-то месторождение «Карабах», так же мы вернемся и на родные земли Карабаха. Карабах – наш. Карабах – это Азербайджан!», - заявил глава государства.