МВД об акции протеста в Ашагы Гюздеке
Накануне haqqin.az сообщал об акции протеста жителей поселка Ашагы Гюздек Апшеронского района, в ходе которой была перекрыта трасса Баку - Шемаха.
Жители поселка жаловались на отсутствие воды, которую им приходится покупать машинами.
Как заявили haqqin.az в пресс-службе МВД, на место происшествия был направлен полицейский наряд. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с участниками акции и выслушали их жалобы.
После проведенной беседы участники акции разошлись по домам.
В настоящее время местные власти занимаются решением проблем жителей поселка.