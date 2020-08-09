МВД об акции протеста в Ашагы Гюздеке

Отдел информации

Накануне haqqin.az сообщал об акции протеста жителей поселка Ашагы Гюздек Апшеронского района, в ходе которой была перекрыта трасса Баку - Шемаха.

Жители поселка жаловались на отсутствие воды, которую им приходится покупать машинами.

Как заявили haqqin.az в пресс-службе МВД, на место происшествия был направлен полицейский наряд. Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с участниками акции и выслушали их жалобы.

После проведенной беседы участники акции разошлись по домам.

В настоящее время местные власти занимаются решением проблем жителей поселка.

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