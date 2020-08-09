В Евросоюзе вакцину от коронавируса ждут к концу года

Вакцина от коронавируса нового типа в Евросоюзе может стать доступной к концу текущего года. Об этом в интервью германской газете Handelsblatt сообщила комиссар Евросоюза по здравоохранению Стелла Кириакидис.

«Несмотря на то, что прогнозы на данном этапе рискованны, есть хорошие признаки того, что первая вакцина будет доступна к концу этого или началу следующего года», - сказала Кириакидис, передает Anadolu.

Еврокомиссар отметила, что вакцина не способна решить все проблемы сразу. Однако, если граждане, входящие в группу риска, получат возможность сделать прививку, это позволит постепенно вернуться к нормальной жизни, сказала Кириакидис.