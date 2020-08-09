У берегов Антарктиды обнаружили загадочный «замерзший корабль»

Пользователь Google Earth с ником MrMBB333 у берегов Антарктиды нашел полностью замерзший корабль, длина которого составляет 122 метра. Что это за судно, пока не удалось выяснить, пишет Daily Mail.

MrMBB333 обращает внимание на то, что обнаруженная им глыба льда очень похожа по своим очертаниям на корабль. Его характерные черты и симметричные элементы не могут быть случайными, считает интернет-пользователь.

Юзеры тут же начали строить различные версии. Одни считают, что судно имеет отношение к секретной базе нацистов, другие предположили, что корабль построен для элиты специально на случай апокалипсиса.