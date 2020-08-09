После ареста гонконгского медиамагната акции его компании рекордно взлетели

Акции гонконгского медиахолдинга Next Digital Media выросли на рекордные 183% после ареста его владельца - магната Джимми Лая, который подозревается в нарушении нового закона о защите национальной безопасности. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи, передает ТАСС.

Утром из своего особняка полицией был выведен в наручниках мультимиллионер и оппозиционный активист Джимми Лай (Ли Чжиин) - владелец газеты "Пинго жибао". Он считается одним из главных организаторов прошлогодних антиправительственных демонстраций в Гонконге. Также были взяты под стражу двое сыновей Лая и объявлен в розыск его ближайший помощник - американец Марк Саймон, который скрывается за рубежом. Вслед за этим около 200 сотрудников полиции провели обыск в издательском офисе газеты "Пинго жибао" и холдинга Next Digital Media, арестовав несколько топ-менеджеров.

На этом фоне акции холдинга изначально обрушились на 17%. Однако затем на них неожиданно наметился ажиотажный спрос, в ходе которого стоимость взлетала на 344%. К окончанию торгов ценные бумаги компании укрепились на уровне роста в 183,33% - до 0,255 гонконгских долларов за единицу.

Аналитики затрудняются назвать точную причину такого роста. Однако после арестов и обыска в социальных сетях стали распространяться призывы оппозиционных активистов из числа сторонников Лая оказать ему поддержку путем покупки акций его компании.