В мире сменился лидер по темпам заболеваемости COVID

США и Бразилия уступили место по лидерству инфицирования коронавирусом в пользу Индии, которая занимала третье место в этом списке. Об этом пишет ТАСС.

Всего в Индии коронавирус диагностирован у 2,2 млн человек. Общее число заболевших в США, Бразилии и Индии составляет более 10 млн.

В Индии вновь был отмечен антирекорд по заражениям - накануне там выявили более 62 тысяч заболевших. По информации индийского Минздрава, в стране в последние шесть дней фиксируются более высокие суточные скачки заболеваемости, чем в США и Бразилии.