Правительство Ливана уходит в отставку в полном составе. Об этом заявил во дворце Серай после заседания кабинета министр здравоохранения Хамад Хасан, сообщает ТАСС.

"Премьер-министр Ливана Хасан Диаб вскоре объявит об уходе в полном составе нашего правительства", - сообщил он журналистам, покидая дворец.

На протяжении последних нескольких дней в Бейруте проходят массовые акции протеста. Одним из требований протестующих были отставка президента и премьер-министра страны.