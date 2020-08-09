Конституционный суд вынес решение по вкладам в закрытых банках

"Согласно решению суда, договора по вкладам населения, в которые внесены изменения в результате коррекции, согласно статье 12 Конституции АР, в соответствии со статьей 2.1.2.6 Закона АР "О страховании вкладов" и статьями 47 и 48 Закона АР "О банках", считаются застрахованными вкладами", - отметили в суде.

Сегодня состоялось заседание палаты Конституционного суда Азербайджана, на котором был рассмотрен вопрос выдачи компенсации вкладчикам ряда банков, чьи депозиты в настоящее время считаются заблокированными, сообщает Интерфакс-Азербайджан.

Кроме этого, в соответствии со статьей 944.1 Гражданского кодекса Азербайджана договор банковского вклада считается заключенным с момента передачи вкладчиком депозита в банк и должен приниматься как предварительный (основной) договор. Дата миграции вклада в систему не может считаться моментом заключения депозитного договора.

"Решение вступает в силу со дня опубликования, является окончательным, не может быть отменено, изменено или официально интерпретировано каким-либо органом или лицом", - отметили в суде.

Ранее сообщалось, что, несмотря на запреты регуляторов, AtaBank, AGBank, и NBCBank продолжали принимать вклады населения. В настоящее время банки проходят процедуру ликвидации, и банковские вклады, принятые этими банками в период запрета, не подлежат компенсации. По оценкам ЦБА, по этой причине объем заблокированных вкладов в этих банках оценивается в 80 млн манатов.

Решение КС позволит вкладчикам, чьи депозиты считались заблокированными, получить компенсацию по своим вкладам.