В Шабране помолвка закончилась штрафами

В Шабране задержаны лица, пытавшиеся организовать помолвку вопреки правилам карантинного режима.

Как сообщили haqqin.az в губинской региональной группе пресс-службы МВД, в Шабранское РОП поступила информация о том, что в частном доме, принадлежащем жителю района Салеху Салахову, проходит помолвка.

Сотрудники районного РОП доставили организатора и гостей мероприятия в отделение полиции.

Владелец дома и 7 гостей были оштрафованы согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках.