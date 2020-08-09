Григор Григорян: "Пентагон ищет летучих мышей в Армении и Азербайджане"

«Один из проектов Пентагона, реализуемых на территории Армении — это программа по сбору летучих мышей в Восточной Евразии», - заявил Григорян.

В Армении под эгидой Пентагона реализуется программа по сбору летучих мышей, заявил ИА Красная Весна международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидер коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григор Григорян.

По его словам, в программу также вовлечены страны, с которыми у Армении напряженные отношения: Азербайджан, Турция и Пакистан.

По его словам, сбор животных проходит под руководством организации EcoHealth Alliance (Альянс эко-здоровья), которая, находится под контролем Агентства Министерства обороны США по уменьшению угроз (DTRA).

"Участие Армении в этой программе по сбору летучих мышей я считаю недопустимым, так как это ставит под угрозу безопасность Армении", — подчеркнул эксперт.

По его словам, точно узнать цель сбора летучих мышей не представляется возможным, потому что этот проект засекречен.