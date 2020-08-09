Григор Григорян: "Пентагон ищет летучих мышей в Армении и Азербайджане"
В Армении под эгидой Пентагона реализуется программа по сбору летучих мышей, заявил ИА Красная Весна международный эксперт по контролю зоонозных болезней и организации ветеринарного здравоохранения, лидер коалиции «Единое здоровье» (Армения) Григор Григорян.
«Один из проектов Пентагона, реализуемых на территории Армении — это программа по сбору летучих мышей в Восточной Евразии», - заявил Григорян.
По его словам, в программу также вовлечены страны, с которыми у Армении напряженные отношения: Азербайджан, Турция и Пакистан.
По его словам, сбор животных проходит под руководством организации EcoHealth Alliance (Альянс эко-здоровья), которая, находится под контролем Агентства Министерства обороны США по уменьшению угроз (DTRA).
"Участие Армении в этой программе по сбору летучих мышей я считаю недопустимым, так как это ставит под угрозу безопасность Армении", — подчеркнул эксперт.
По его словам, точно узнать цель сбора летучих мышей не представляется возможным, потому что этот проект засекречен.
«Известно, что их собирают на территориях Грузии, Армении и Азербайджана. Недавно арестовали человека, который пересек границу Абхазии, потому что хотел поймать летучих мышей, чтобы продать. То есть этот процесс идет», — рассказал эксперт.
«Но если летучих мышей собирает DTRA, то, располагая информацией о том, какие они ведут исследования с летучими мышами, можно строить определенные предположения», — отметил Григорян
«У нас есть подозрение, что этот коронавирус SARS-Cov-2 является одним из „выходов“ таких исследований», — подчеркнул эксперт.
«Мы не исключаем, что где-то с 2006 года ведутся разработки по изготовлению биологического оружия массового поражения, в том числе с использованием летучих мышей. В частности, коронавирусы летучих мышей представляют повышенный интерес для DTRA, Пентагона», — добавил Григорян.
Отметим, в природе до сих пор не обнаружен носитель нового коронавируса, от которого болезнь могла бы перейти к человеку. При этом одним из животных, которых называли в качестве возможного носителя, были летучие мыши.