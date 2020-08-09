Нефтяной гигант раздаст миллиарды долларов в разгар кризиса

Чистая прибыль саудовской государственной энергетической компании Saudi Aramco снизилась в два раза (с 46,9 до 23,2 миллиарда долларов) в первом полугодии 2020-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на разгар кризиса и падение показателей, нефтяной гигант направит 18,7 миллиарда долларов на выплаты акционерам. Отчет опубликован на сайте компании, пишет «Лента.ру».

Прибыль во втором квартале составила 6,6 миллиарда долларов, что почти в четыре раза ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания решила раздать дивиденды, поскольку спрос на нефть в мире восстанавливается, сказано в отчете. Saudi Aramco ожидает, что ее капитальные затраты на 2020 год будут от 25 до 30 миллиардов долларов.

Другие нефтяные компании также сталкиваются с падением показателей. Чистая прибыль энергетической компании Royal Dutch Shell в первом квартале уменьшилась на 46 процентов. На фоне кризиса компания сократила выплаты акционерам впервые со Второй мировой войны.