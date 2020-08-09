Точное время матчей «Карабаха» и «Нефтчи» в еврокубках

« Карабах » и «Нефтчи» объявили даты и время начала своих матчей в 1-х квалификационных раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы соответственно.

«Карабах» примет северомакедонский «Силекс» 18 августа. Матч пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова и начнется в 20:00.

В случае победы «Карабах» также дома примет во 2-м раунде победителя пары «Шериф» (Молдова) – «Фола» (Люксембург). Этот матч может состояться 25 или 26 августа. В случае же поражения от «Силекса» «Карабах» отправится во 2-й раунд Лиги Европы, игры которого пройдут 17 сентября, а жеребьевка – 31 августа.

«Нефтчи» стартует в еврокубках 27 августа на «Баксель Арене». Игра с еще одной командой из Северной Македонии – «Шкупи» - начнется в 20:00.

Оба матча пройдут без зрителей.

Напомним, что из-за позднего начала нынешнего сезона еврокубков все квалификационные раунды, кроме раунда плей-офф Лиги чемпионов, будут состоять из одного матча. Хозяин встречи определяется жребием.

Дома выпало играть и двум другим нашим участникам в Лиге Европы – «Кешля» и «Сумгаиту». Пока точное время начала игр «Кешля» - «Лячи» (Албания) и «Сумгаит» - «Шкендия» (Северная Македония) не названо.