И МЧС за пляжами глаз да глаз
У Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах имеются спасательные пункты в Баку, Апшеронском районе и других районах страны, а также водолазно-поисковые группы. На территории всех этих спасательных пунктов проводятся комплексные меры безопасности. Об этом haqqin.az заявил начальник отдела МЧС, майор внутренней службы Акшин Алили.
«В первую очередь, водолазные группы провели осмотр морского дна и его очистку. Все опасные участки, обнаруженные в ходе подводного осмотра, были помечены специальными знаками. В то же время установлены знаки, определяющие границы, в пределах которых разрешено плавать. На территории пляжей установлены специальные информационные табло для отдыхающих, а вся спасательная техника и оборудование приведены в готовность», - сказал он.
По его словам, с целью защиты от нового вида коронавируса на пляже расстояние между людьми, кроме членов семьи, должно быть не менее двух метров, а минимальное расстояние между осями зонтов - четыре метра.
Использование медицинских масок в закрытых помещениях обязательно, а на открытом воздухе настоятельно рекомендуется. При ощущении повышенной температуры, сухого кашля и других симптомов Covid-19 следует немедленно обратиться в медицинский пункт!
Также, запрещено купание в неразрешенных местах, плавание за пределами обозначенных границ пляжной зоны, плавание в море в ветреную погоду, также не разрешено ночевать на пляже, быть на пляже в состоянии опьянения, совершать движения, которые могут нанести ущерб здоровью окружающих, ловить рыбу, также запрещены какие-либо лодки, кроме спасательной техники!
На контролируемых пляжах cотрудники Службы вместе с волонтерами ASAN проводят просветительскую работу среди отдыхающих. Им, в частности, посредством громкоговорителей напоминают о мерах предосторожности. Просветительскую работу на неконтролируемых территориях осуществляют другие структуры МЧС совместно с сотрудниками МВД.
Представитель МЧС также отметил, что дети на пляже не должны оставаться без надзора родителей, что посетители пляжа обязательно должны следовать инструкциям предупреждающих знаков и информационных досок, а также призывам и требованиям спасателей.
По словам Акшина Алили, на Апшеронском полуострове имеются особо опасные территории, где несмотря на установленные запрещающие знаки, граждане продолжают купаться, подвергая свою жизнь большой опасности. В качестве примера таких территорий представитель МЧС назвал Яхт-клуб в поселке Нардаран, эстакада у «Дачи Леиш», Миль-гая и Северный ГРЭС в поселке Шувелян, территория «Маяк» в Гарадагском районе и др.
Акшин Алили отметил, что если человек пришел на пляж и не увидел там спасателей, вышку наблюдения, спасательное оборудование и разграничительные знаки, то, значит, это неконтролируемая территория.
«Довольно много причин, из-за которых люди тонут в море. Иногда граждане думают, что они в безопасности, если умеют плавать. Это не так. Статистика показывает, что в море тонут даже профессиональные пловцы. Среди причин может быть инфаркт, судороги или просто паническая атака. Поэтому люди, у которых имеются проблемы со здоровьем, должны быть более внимательны на пляжах. Также нельзя входить в море после употребления алкогольных напитков», - сказал он.