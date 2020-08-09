И МЧС за пляжами глаз да глаз

У Государственной службы МЧС по контролю за маломерными судами и спасению на водах имеются спасательные пункты в Баку, Апшеронском районе и других районах страны, а также водолазно-поисковые группы. На территории всех этих спасательных пунктов проводятся комплексные меры безопасности. Об этом haqqin.az заявил начальник отдела МЧС, майор внутренней службы Акшин Алили.

«В первую очередь, водолазные группы провели осмотр морского дна и его очистку. Все опасные участки, обнаруженные в ходе подводного осмотра, были помечены специальными знаками. В то же время установлены знаки, определяющие границы, в пределах которых разрешено плавать. На территории пляжей установлены специальные информационные табло для отдыхающих, а вся спасательная техника и оборудование приведены в готовность», - сказал он.

По его словам, с целью защиты от нового вида коронавируса на пляже расстояние между людьми, кроме членов семьи, должно быть не менее двух метров, а минимальное расстояние между осями зонтов - четыре метра.

Использование медицинских масок в закрытых помещениях обязательно, а на открытом воздухе настоятельно рекомендуется. При ощущении повышенной температуры, сухого кашля и других симптомов Covid-19 следует немедленно обратиться в медицинский пункт!

Также, запрещено купание в неразрешенных местах, плавание за пределами обозначенных границ пляжной зоны, плавание в море в ветреную погоду, также не разрешено ночевать на пляже, быть на пляже в состоянии опьянения, совершать движения, которые могут нанести ущерб здоровью окружающих, ловить рыбу, также запрещены какие-либо лодки, кроме спасательной техники!