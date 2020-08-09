Председатель КГБ Беларуси: «Готовилось покушение на жизнь лидера оппозиции»
Председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик заявил, что на кандидата в президенты Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Из так называемого объединенного штаба была получена информация, что они опасаются провокации и покушения на жизнь Тихановской», — рассказал Вакульчик в эфире белорусского телевидения.
Буквально перед этим сотрудники МВД по линии борьбы с экстремизмом перехватили сообщение, что нужна сакральная жертва.
«Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан. Учитывая это обстоятельство, о ситуации немедленно доложили главе государства», — продолжил председатель КГБ.
Он заверил, что к данной информации отнеслись «со всей серьезностью». Для охраны штаба Тихановской были выделены 120 «подготовленных сотрудников». «Они старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно», — подчеркнул Вакульчик.