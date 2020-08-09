Российских дипломатов высылают из Словакии Шпионский скандал
Министерство иностранных дел Словакии подтвердило в понедельник, что власти страны высылают трех сотрудников посольства России в Братиславе. Фрагменты заявления внешнеполитического ведомства приводит агентство Reuters.
"Согласно информации словацких разведывательных служб, их деятельность нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях", - цитирует агентство заявление представителя внешнеполитического ведомства Словакии.
Ранее братиславский телеканал Markiza сообщил, что власти Словакии высылают трех российских дипломатов. Согласно информации телеканала, речь идет о сотрудниках российских спецслужб.
По информации братиславского сетевого издания aktuality.sk, дипломаты были объявлены персонами нон грата 6 августа.