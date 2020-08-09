Оппозиционеры собрались в центре Минска. Начались аресты Обновлено 22:57
Белорусские силовики забрасывают светошумовыми гранатами и стреляют резиновыми пулями в демонстрантов, стекающихся группами в центр Минска, по всему городу проходят задержания, сообщает Gazeta.ru.
Протестующие прибывают на центральные улицы Минска со всех концов города. На Пушкинской улице в настоящее время автомобилисты выходят из своих машин и блокируют дорогу. Толпа скандирует антиправительственные лозунги.
В свою очередь, полиция и сотрудники внутренних войск проводят массовые задержания по всему городу. В районе Кальварийской улицы некоторое время продолжались прямые столкновения протестующих с полицией. Для разгона толпы силовики применили резиновые пули и слезоточивый газ, отмечает издание.
По словам очевидцев, в городе действует военный спецназ.
Точную численность протестующих установить не удается — демонстранты перемещаются малыми группами в различных районах города. Силовики преимущественно сконцентрированы в районе Дома правительства. Они перегородили подходы с помощью спецтехники.
* * * 22:32
Правоохранительные органы Белоруссии в понедельник вечером приступили к активным задержаниям протестующих, собравшихся в центре Минска на проспекте Победителей, передает ТАСС.
Согласно информации, автозаки вплотную подъезжают к собравшимся, и силовики быстро сажают людей в машины. К району задержания подтягивается спецтехника, включая водометы.
Милиция призывает собравшихся разойтись, в то же время со стороны района Старого города продолжают подходить новые группы протестующих.
В МВД республики сообщили, что обстановка находится под контролем. "Есть задержанные, пока не могу озвучить их количество. Работает оперативно-ситуационный штаб МВД, обстановка контролируемая", - сообщила ТАСС пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова.