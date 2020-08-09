Билл Гейтс рассказал, когда мир преодолеет коронавирус

Пандемию коронавируса удастся остановить только через два с половиной года, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Wired.

"Это не Первая мировая война и не Вторая мировая война, но масштабы негативных потрясений для всей системы сопоставимы", — отметил он.

Предприниматель считает, что "богатый мир" сможет справиться с инфекцией примерно на год раньше остальных. Он выразил сожаление, что пандемия существенно замедлила прогресс в поиске лекарств для борьбы с малярией, полиомиелитом и ВИЧ.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, число больных COVID-19 по всему миру превысило 19,7 миллиона человек. Жертвами пандемии стали более 728 тысяч.