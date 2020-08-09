Запад пошел против Лукашенко

Пресс-секретарь Белого дома Кэйли Макэнани заявила в понедельник, что Соединенные Штаты глубоко обеспокоены ситуацией вокруг выборов в Беларуси и призывают белорусское правительство «не препятствовать мирным собраниям и не применять насилие в отношении демонстрантов», передает «Голос Америки».

Ранее в понедельник беспокойство в связи с действиями руководства Беларуси выразила Великобритания. Официальный представитель премьер-министра страны Бориса Джонсона подчеркнул также, что Лондон считает неприемлемым наблюдавшееся минувшей ночью «насильственное подавление протестов».

В совместном заявлении главы внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозепа Борреля и еврокомиссара по вопросам расширения Оливера Вархейи отмечается, что президентские выборы в Беларуси были омрачены «непропорциональным и неприемлемым насилием со стороны государства против мирных демонстрантов».

Евросоюз должен принять меры, чтобы не допустить применения силы властями Беларуси, заявил в понедельник министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.