МИД России в поддержку Лукашенко

Министерство иностранных дел России оценило протесты в Белоруссии после президентских выборов. Официальный комментарий ведомства приводит ТАСС.

Москва внимательно следила за развитием событий по ходу всей избирательной кампании, сказано в сообщении. Минску удалось не допустить опасной эскалации ситуации, несмотря на «попытки отдельных сил организовать масштабные акции протеста», отметили в министерстве.

МИД России рассчитывает, что сделанный народом Белоруссии выбор будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и позволит продолжить решение стоящих перед республикой задач.

При этом Москва выразила сожаление из-за задержания в Белоруссии журналистов из России, освещавших выборы, и последовавших за ними массовых акциях, а также по поводу 33 россиян, задержанных в конце июля.