Дутерте решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19

Президент Филиппин Родриго Дутерте приготовился первым испытать на себе российскую вакцину от коронавируса. Об этом он заявил в ходе телеобращения к нации, его слова передает ТАСС.

Таким образом лидер страны, по его словам, хочет показать, что полностью доверяет российским разработкам. Глава государства подчеркнул, что эта вакцина принесет пользу для человечества. «Когда она прибудет, я предоставлю общественности доказательство о моей вакцинации, чтобы не было сплетен, я сделаю инъекцию», — заявил Дутерте.

Он подчеркнул, что станет первым, кто опробует вакцину. Если препарат ему подойдет, уверен филиппинский лидер, то инъекции можно делать и остальным. Кроме того, глава государства попросил Франсиско Дуке согласовать с российскими властями возможную передачу технологии производства.