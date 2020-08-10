Сборная Азербайджана по шахматам уверенно победила Турцию

Сегодня завершилась матчевая встреча между шахматными сборными Азербайджана и Турции.

Матч по быстрым шахматам, который проходил в режиме онлайн, был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также федерациями шахмат Азербайджана и Турции под девизом «Bir millət, iki dövlət» («Одна нация, два государства»).

Встреча завершилась со счетом 26:10 в пользу сборной Азербайджана. В последний игровой день наша команда набрала 9,5 очков, а турецкие шахматисты – 2,5.

Согласно регламенту, на каждую партию участники получали по 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.

Этот матч носил подготовительный характер к первой в истории шахмат онлайн-Олимпиаде, которая стартует для сборной Азербайджана 21 августа.