Сборная Азербайджана по шахматам уверенно победила Турцию
Сегодня завершилась матчевая встреча между шахматными сборными Азербайджана и Турции.
Матч по быстрым шахматам, который проходил в режиме онлайн, был организован Министерством молодежи и спорта Азербайджана, а также федерациями шахмат Азербайджана и Турции под девизом «Bir millət, iki dövlət» («Одна нация, два государства»).
Встреча завершилась со счетом 26:10 в пользу сборной Азербайджана. В последний игровой день наша команда набрала 9,5 очков, а турецкие шахматисты – 2,5.
Согласно регламенту, на каждую партию участники получали по 15 минут плюс 5 секунд за каждый сделанный ход.
Этот матч носил подготовительный характер к первой в истории шахмат онлайн-Олимпиаде, которая стартует для сборной Азербайджана 21 августа.
В матче против Турции в основном составе сборной Азербайджана играли Шахрияр Мамедъяров, Теймур Раджабов, Гюнай Мамедзаде, Гюльнар Мамедова, Вугар Асадли и Ханым Баладжаева. Были задействованы и некоторые игроки из резерва, куда включены Рауф Мамедов, Гадир Гусейнов, Тюркян Мамедъярова, Ульвия Фаталиева, Айдын Сулейманлы и Говхар Бейдуллаева.
В таком же составе Азербайджан сыграет на Олимпиаде. Капитанами назначены Эльтадж Сафарли и Рагим Гасымов. По правилам, установленным ФИДЕ, на Олимпиаде в каждой команде должно быть по шесть основных игроков, два из которых обязательно должны быть женского пола. Помимо этого, каждой сборной необходимо заявить шахматиста и шахматистку младше 20 лет.
Олимпиада уже в самом разгаре. Пока в ней играют команды из слабых шахматных стран. Сборная Азербайджана сыграет в Топ-дивизионе. Здесь на предварительной стадии 40 команд будут поделены на четыре группы. По три лучшие сборные из каждой группы выйдут в плей-офф.