МЧС: спасены 7 человек, один утонул

Государственная служба надзора за маломерными судами и спасения на водах Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана 10 августа спасла семь человек на бакинских пляжах.

Как передает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу МЧС, в то же время сегодня на горячую линию МЧС «112» поступила информация о том, что в пляжной зоне поселка Бузовны утонул человек.

В результате поиска водолазами Государственной службы надзора за маломерными судами и спасения на водах было обнаружено и передано в соответствующие органы тело Ибрагимова Кянана Фируз оглу, 1996 года рождения.