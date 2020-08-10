В порту Бейрута обнаружили контейнеры с опасными химическими веществами

В порту ливанского Бейрута, где вечером 4 августа произошел сильный взрыв, обнаружили еще 20 контейнеров с опасными химическими веществами. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на члена французской команды, которая ликвидирует последствия катастрофы.

По его словам, в настоящее время группа специалистов из Франции и Италии, а также спасатели работают над тем, чтобы обеспечить безопасность контейнеров. В некоторых из них после взрывов замечены пробоины, из одной вытекает жидкость.

О каких конкретно веществах идет речь, не уточняется. Отмечено лишь, что на них есть знак, оповещающий о химической опасности.

Взрыв в ливанской столице 4 августа произошел из-за хранения на складе в морском порту столицы 2750 тонн аммиачной селитры. Взрывчатые вещества конфисковали с корабля под флагом одной из африканских стран из-за большого долга его владельца в 2014 году. По последним данным, в результате взрыва погибли по меньшей мере 154 человека, пострадали более пяти тысяч. Десятки людей числятся пропавшими без вести.