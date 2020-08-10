Впервые министр США прибыл на Тайвань. Китай поднял истребители наш обзор
Как отмечалось в аналитической заметке haqqin.az, ареной противостояния двух супердержав — Китая и США все чаще становится Азиатско-Тихоокеанский регион. Только что стало об очередном инциденте. В понедельник китайские истребители пересекли середину Тайваньского пролива и были перехвачены силами противовоздушной обороны островного Китая. Об этом сообщило тайваньское министерство обороны. Между тем, на острове продолжается визит министра здравоохранения США Алекса Азара, против которого протестовал континентальный Китай.
Истребители типа J-10 и J-11 утром в 9 утра пересекли середину пролива незадолго до встречи Азара с президентом Тайваня Цай Инвэнь. На эти самолеты сразу же были нацелены противовоздушные ракеты и их «предупредили» перехватом тайваньские военные воздушные машины. Так заявило военное ведомство Тайбэя.
Министр Соединенных Штатов прибыл на остров в воскресенье. Он — первый представитель высшего ранга правительства США, посещающий остров со времен формального разрыва дипломатических отношений в 1979 году.
Власти Китая постоянно протестовали против этого визита и всяких официальных контактов Вашингтона с Тайбэем. Они же пообещали также неуточненные ответные меры.
Пекин десятилетиями считает Тайвань взбунтовавшейся провинцией и никогда не исключал возможности применения силы, чтобы взять его под контроль.
Во время встречи с главой Тайваня, Алекс Азар заверил ее в «сильной поддержке и дружбе» со стороны президента США Дональда Трампа. (Кстати, президент Цай Инвэнь в 2016 году сразу после избрания Трампа на пост президента, позвонила ему, чтобы поздравить - прим.ред.).
Министр похвалил также достижения Тайваня в борьбе с Covid-19 и подчеркнул, что они следуют из «открытого, прозрачного и демократического характера тайваньского общества и культуры».
Это не случайно — слова американского министра звучат контрастом по сравнению с комментариями администрации США на тему действий пекинских властей.
Американские должностные лица не раз обвиняли Пекин в отсутствии прозрачности и сокрытии данных, касающихся коронавируса, от всего мира. Они же возлагали на власти КНР ответственность за пандемию.
Многолетнее противостояние двух Китаев — тема серьезных размышлений военных аналитиков.
Тайваньская армия хорошо обучена и располагает оружием высокого класса, главным образом из США, однако континентальный Китай обладает огромным превосходством в численности и у него в арсенале все больше собственного современного вооружения, такого, как истребители низкой возможности обнаружения, армия Пекина обладает и ракетами для уничтожения спутников или авианосцев.
Уже началась война взаимных санкций между Соединенными Штатами и КНР, спровоцированная введением в Гонконге закона о национальной безопасности, который фактически является вводом прямого правления автономным регионом со стороны Пекина. Вторая точка, пока еще не ставшая горячей, это Тайвань. Демократическое государство, со свободными выборами, законностью, вблизи коммунистического Китая, для властей Поднебесной, как красная тряпка для быка. Потому время от времени из Пекина раздаются окрики в адрес всех, кто признает или имеет отношения с Тайбэем.
Тем не менее, многие государства имея посольства КНР у себя дома, кокетливо открывают так называемые центры китайской культуры и дружбы, которые фактически выполняют функции посольств Тайваня.
Соединенные Штаты Америки при президентстве Джимми Картера, который решил наладить отношения с КНР, пошли на условие коммунистических властей — в 1979 году состоялся разрыв дипломатических отношений с Тайванем.
В 2014 году была попытка прямых переговоров между КНР и непризнанной им Китайской Республикой Тайваня.
Интересно, что континентальный Китай считает Тайвань своей территорией. Тайвань же, в свою очередь, претендует на весь континентальный Китай. Понятно, что при таких позициях вряд ли они смогут достичь каких-то договоренностей между собой в широком диапазоне.