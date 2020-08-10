Отдел международной политики 02:30

Как отмечалось в аналитической заметке haqqin.az, ареной противостояния двух супердержав — Китая и США все чаще становится Азиатско-Тихоокеанский регион. Только что стало об очередном инциденте. В понедельник китайские истребители пересекли середину Тайваньского пролива и были перехвачены силами противовоздушной обороны островного Китая. Об этом сообщило тайваньское министерство обороны. Между тем, на острове продолжается визит министра здравоохранения США Алекса Азара, против которого протестовал континентальный Китай.

Истребители типа J-10 и J-11 утром в 9 утра пересекли середину пролива незадолго до встречи Азара с президентом Тайваня Цай Инвэнь. На эти самолеты сразу же были нацелены противовоздушные ракеты и их «предупредили» перехватом тайваньские военные воздушные машины. Так заявило военное ведомство Тайбэя. Министр Соединенных Штатов прибыл на остров в воскресенье. Он — первый представитель высшего ранга правительства США, посещающий остров со времен формального разрыва дипломатических отношений в 1979 году. Власти Китая постоянно протестовали против этого визита и всяких официальных контактов Вашингтона с Тайбэем. Они же пообещали также неуточненные ответные меры. Пекин десятилетиями считает Тайвань взбунтовавшейся провинцией и никогда не исключал возможности применения силы, чтобы взять его под контроль. Во время встречи с главой Тайваня, Алекс Азар заверил ее в «сильной поддержке и дружбе» со стороны президента США Дональда Трампа. (Кстати, президент Цай Инвэнь в 2016 году сразу после избрания Трампа на пост президента, позвонила ему, чтобы поздравить - прим.ред.).