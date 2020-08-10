Как известно, история повторяется. В разных формах люди встречают то, что казалось прочно забытым, спустя века. Однако, как и пандемия, охватившая мир, так и сопутствующие ей элементы, снова рядом с нами. Как венецианские маски с длинными носами когда-то предохраняли от риска заболеть чумой или оспой, так сегодня стали обиходным предметом защитные санитарные маски. Но есть еще одна, как минимум, вещь, вернувшаяся спустя несколько веков, в наши дни.

Туристы, посещающие живописные городки Тосканы в Италии, обратили внимание на небольшие окошки в стенах многих старинных домов. Но это вовсе не домики для гномов, как кто-то мог подумать. Это интересная часть итальянской истории, ко всему прочему, трагичных ее страниц, связанных с эпидемией «черной смерти». Именно сейчас, в связи с пандемией Covid-19 так называемые винные окошки, возникшие еще в 1600 году, снова открылись и действуют. Об этом сообщил один из пользователей соцсетей, а вслед за ним и информационные агентства.

Buchette del vino, или «винные окошки» начали прорубать в стенах городских домов 420 лет назад. Они служили для торговли вином на вынос, при сохранении социальной, как мы сегодня говорим, дистанции. Соблюдать ее было необходимо во времена, когда свирепствовала чума, называемой «черной смертью». Первые эпидемии в Европе стали пожинать свою страшную жатву еще в XIV веке. Тогда же, кстати, в европейском искусстве даже возник жанр «Пляска смерти». Немало живописных полотен на эту тему до сих пор являются предметом интереса посетителей музеев в Европе.

Пандемии, подобные чуме, длились не год, не два, а десятилетия, охватывая громадные территории от Атлантики до Черного моря, от Средиземного до Балтийского, забирая жизни даже на холодных берегах нынешней Норвегии.

Чума в средневековой Европе уменьшила население континента, по разным источникам, в десять раз. В перенаселенных городах смертность составляла 50 процентов от числа жителей.

Только во Флоренции за десять лет число жителей сократилось со 110 до 50 тысяч.

В итальянских хрониках чумы 1630 года, когда винные окошки уже действовали, отмечено влияние пандемии на взаимоотношения между людьми.