Kapital Bank и Cubics Technology вместе развивают небанковские услуги в Азербайджане

Новый этап цифрового бизнеса в партнерстве с самой инновационной компанией страны. Стратегическое партнерство Cubics Technology и Kapital Bank расширяет горизонты интернет-торговли и выводит электронную коммерцию на абсолютно новый уровень.

Kapital Bank всегда стремится идти в ногу со временем и поддерживать развитие бизнеса своих клиентов. Один из способов поддержки включает в себя предоставление небанковских услуг в рамках стратегического партнерства с Cubics Technology - ведущей компанией в области инновационных решений для цифровизации бизнеса в Азербайджане.