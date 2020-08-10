Kapital Bank и Cubics Technology вместе развивают небанковские услуги в Азербайджане

Новый этап цифрового бизнеса в партнерстве с самой инновационной компанией страны. Стратегическое партнерство Cubics Technology и Kapital Bank расширяет горизонты интернет-торговли и выводит электронную коммерцию на абсолютно новый уровень.

Kapital Bank всегда стремится идти в ногу со временем и поддерживать развитие бизнеса своих клиентов. Один из способов поддержки включает в себя предоставление небанковских услуг в рамках стратегического партнерства с Cubics Technology - ведущей компанией в области инновационных решений для цифровизации бизнеса в Азербайджане.

Данное партнерство дает возможность нынешним, а также потенциальным клиентам Kapital Bank воспользоваться эксклюзивными продуктами от Cubics Technology, нацеленными на более рациональное и эффективное развитие бизнеса. 

 Предложение охватывает такие услуги, как: 

•           Brandonline – профессиональное решение для создания онлайн-магазина в формате сайта и мобильных приложений на базе операционных систем Android и IOS

•           Bot.az - сервис чат-ботов, позволяющая легко поддерживать связь со своими клиентами

•           Cubics CRM – облачное решение для управления клиентской базой и бизнес-процессами внутри компании

 У клиентов Kapital Bank благодаря новому сотрудничеству появляется возможность получать значительные скидки на данные услуги, предоставляемые компанией Cubics.

 Получить более подробную информацию о технологии Brandonline  и других продуктах Cubics можно, перейдя по ссылке: www.cubics.technology

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