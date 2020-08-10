Житель Хачмаза убил свою жену
Накануне в 14:00 в прокуратуру Хачмазского района поступила информация о смерти Раисы Рашидовой в результате полученных телесных повреждений.
Как сообщили в прокуратуре Хачмазского района, сотрудники прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия, были выполнены другие процессуальные действия.
По факту прокуратурой Хачмазского района возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса, назначены соответствующие экспертизы.
Следствием были установлены обоснованные подозрения в том, что преступление совершил супруг покойной Рашад Рашидов в ходе ссоры, возникшей на почве личных отношений. Рашад Рашидов арестован в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия.