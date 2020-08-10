Выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории

По информации издания, всего проголосовали 14 тысяч читателей. В первом раунде Коннери обошел своего соотечественника Дэниела Крейга, набрав 56% голосов. Во втором раунде победил также англичанин Пирс Броснан. Он получил 76%, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24% голосов.

В третьем раунде британец Роджер Мур, набрав 41% голосов, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, (49%).

Таким образом, в финале Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44% голосов. Второе место досталось Далтону — с 32%, «бронза» — у Броснана (23%).