Выбрали лучшего Джеймса Бонда в истории
Британского актера Шона Коннери признали лучшим в истории исполнителем роли агента 007 Джеймса Бонда. Такое мнение высказало большинство участников голосования, проведенного еженедельником RadioTimes.
По информации издания, всего проголосовали 14 тысяч читателей. В первом раунде Коннери обошел своего соотечественника Дэниела Крейга, набрав 56% голосов. Во втором раунде победил также англичанин Пирс Броснан. Он получил 76%, обойдя австралийского актера Джорджа Лэзенби — ему досталось всего 24% голосов.
В третьем раунде британец Роджер Мур, набрав 41% голосов, проиграл своему преемнику Тимоти Далтону, (49%).
Таким образом, в финале Коннери столкнулся с Далтоном и Броснаном, став победителем с 44% голосов. Второе место досталось Далтону — с 32%, «бронза» — у Броснана (23%).