Си Цзиньпин призвал китайцев прекратить расточительство и экономить еду

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал жителей страны прекратить расточительство в еде. Китайский лидер заявил, что "явление расточительства в отношении продовольствия ужасает и огорчает", сообщает агентство Синьхуа.

"Необходимо укрепить законодательство, усилить надзор, принять эффективные меры, создать долгосрочный механизм и решительно пресекать излишние траты продовольствия. Следует шаг за шагом усиливать пропаганду и просвещение, эффективно прививать привычку умеренности и экономии в еде, создавать в обществе атмосферу стыда за расточительство продовольствия и гордости за экономию", - цитирует РИА Новости Си Цзиньпина.

Синьхуа отмечает, что китайский лидер всегда уделял повышенное внимание продовольственной безопасности и выступал с инициативой борьбы против расточительства и за экономию и бережливость. Он неоднократно настаивал на необходимости прекратить расточительство в еде и сократить пищевые отходы.