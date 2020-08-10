В Армении и Грузии выросло число новых заражений COVID-19

В Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 160 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 40 тыс. 593, сообщает единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались 13 пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 1037 человек. Выздоровели после коронавируса 33 тыс. 157 человек (+541 за сутки).

В Грузии врачи за минувшие сутки выявили коронавирус у 14 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 264, сообщает сегодня грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 930 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 263 человек. Выздоровели 1054, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.