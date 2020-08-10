В Баку проходит встреча с участием представителей правительства Азербайджана и Сербии, сообщает Report.

Согласно информации, во встрече принимают участие вице-премьер и министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович, секретарь Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамиль Усубов, помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, заместитель министра иностранных дел Араз Азимов и посол Азербайджана в Сербии Эльдар Гасанов.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву из-за поставок оружия в Армению. Тогда глава Сербии заявил, что для расследования ситуации в ближайшее время из Сербии в Азербайджан будет направлена делегация высокого уровня.