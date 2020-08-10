Новый лидер в Первой лиге FIFA20

Лидировавшая после первой недели команда Qazakh Ashiqs не смогла удержаться на верхней позиции и опустилась на 3-е место. Занимавшая 2-е место команда Qobustan Stones и вовсе стала 7-й, одержав на прошедшей неделе лишь одну победу.

После 10 туров лидирует Quba Tigers. На 2-м месте один из фаворитов лиги - Nakhchivan Alinja Tower. Большой скачок совершила и команда Karabakh Horses, поднявшаяся с 11-й строчки на 5-ю.

Аутсайдерами являются Neftchala Sailors и Qakh Berkuts, не сумевшие одержать ни одной победы. «Беркуты» замыкают турнирную таблицу, имея в активе лишь 2 очка.

Третья неделя также обещает быть богатой на интересные и зрелищные матчи, особенно в группе лидеров. Все игры транслируются в прямом эфире шесть дней в неделю в промежутке между 12:00 и 17:00 на YouTube канале GLAHUB, а также с 16:00 до 17:00 - на телеканале Idman TV.

Первая лига, которая проходит при поддержке Министерства молодежи и спорта, Министерства транспорта, связи и высоких технологий, İdman TV, Федерации киберспорта Азербайджана, Gaming League Azerbaijan (GLA) и Topaz, завершится 11 сентября. Генеральным спонсором турнира является BirBank.