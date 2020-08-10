Межбанк завершил процесс внедрения программы FICOSiron®

Банк завершил процесс внедрения программного обеспечения FICOSiron®, которое обеспечивает комплексный подход в этой области. Эта программа объединяет несколько модулей и полностью соответствует требованиям регуляторов и банков-корреспондентов.

В результате успешной интеграции в систему были максимально автоматизированы мониторинг счетов клиентов, проверка переводов и платежей, а также реализация процессов оценки рисков клиентов в режиме реального времени.

Сотрудники банка, осуществляющие операции, имеют доступ к компонентам системы для принятия решений в режиме реального времени. С помощью такой системы можно анализировать предыдущие операции. Благодаря решениям на основе FICO риски сводятся к минимуму, а нормативные требования администратора в этой области полностью соблюдаются.

Международный банк Азербайджана начал проект автоматизации комплаенс процессов в 2019 году. Внедрение решений Siron® в банке осуществлялось при поддержке RDTEX, являющегося партнером FICO.

Управляющий директор МБА Фуад Исламов отметил: «Борьба с финансовыми преступлениями очень важна для Международного банка Азербайджана как ведущего банка с широкой сетью корреспондентских счетов. Применение программного обеспечения FICO Siron® поможет банку соблюдать требования внутреннего и международного законодательства, минимизировать риски и оптимизировать расходы в этой области. Это еще больше усилит конкурентные позиции Международного банка Азербайджана. Мы благодарим наших партнеров FICO TONBELLER и RDTEX за предоставление таких эффективных решений для нашего банка».

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.