На Каспии обнаружено тело пропавшего нефтяника

Тело азербайджанского нефтяника, пропавшего в воскресенье вечером в Каспийском море со стационарной морской платформы Нефтегазодобывающего управления «Апшероннефть», найдено.

«Тело пропавшего нефтяника обнаружено в понедельник и передано на экспертизу», - сообщил «Интерфакс-Азербайджан» заместитель начальника Управления по связям с общественностью и организации мероприятий SOCAR Ибрагим Ахмедов.

Как сообщалось, 9 августа в 19:00 сотрудники морской стационарной платформы №1100 НГДУ «Апшероннефть» обнаружили отсутствие оператора Эльшана Кязымова, который находился на дневной смене. В последний раз Кязымова видели в этот день в 15:40, когда он проводил измерительные работы на двух скважинах совместно с мастером НГДУ Видади Алиевым.

Позже в рабочей комнате были обнаружены его обувь, мобильный телефон, куртка. Поиски Кязымова на территории платформы не дали никаких результатов. Поисковые операции продолжились до вечера понедельника уже с привлечением кораблей, водолазных средств и вертолетов МЧС.