Пингвинам в Антарктиде предсказали скорое исчезновение

Скорое исчезновение пингвинов в Антарктиде предсказал исследователь и защитник океана Филипп Кусто. Он уверен, что произойдет это из-за изменения климата, его цитирует РИА Новости.

Внук Жак-Ива Кусто, пояснил, что этот год был одним из самых жарких, в Антарктиде было +20 по Цельсию. Такая погода не для Южного полюса, пингвины под угрозой.

«Может быть, некоторые виды останутся в Аргентине, но те, что обитают в Антарктиде, исчезнут», — добавил Кусто.

По его словам, сейчас защищено только 6% морских акваторий.