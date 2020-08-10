Ахмедов и Аскеров ограбили десятки домов в Баку и на Апшероне

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отделения полиции поселка Гобу Апшеронского районного управления полиции, задержаны и переданы следствию жители поселка 28 Мая Бинагадинского района Эльчин Ахмедов и Юсиф Аскеров, совершившие кражи из частных домов в Гобу и других близлежащих поселках Апшерона.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в своих показаниях задержанные сообщили о том, что приблизительно из 60 домов в селах и поселках Апшерона они украли деньги, предметы быта и драгоценности. Кроме того, ими совершены кражи в 20 домах Гарадагского, Бинагадинского и Сураханского районов.

Материалы, собранные по факту в отделении полиции Гобу, направлены для изучения в следственный отдел Апшеронского РУП.