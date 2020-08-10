Двух стратегических партнеров - Сербию и Азербайджан - связывают крепкие дружеские отношения, сказал находящийся с визитом в Баку вице-премьер, секретарь Совета национальной безопасности и глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обмена конфиденциальной информацией, борьбу с терроризмом, другие важные сферы. Верю, что благодаря этим визитам и встречам мы достигнем более высокого уровня сотрудничества", - сказал Стефанович.

Вице-премьер Сербии подчеркнул, что стороны провели обсуждения в области углубления экономического сотрудничества. «Искренняя дружба между президентами, правительствами и народами двух стран может найти отражение и в экономической сфере. Мы очень довольны эффективной деятельностью азербайджанских компаний, работающих в Сербии. Считаем, что сотрудничество в этом направлении может быть выгодным для обеих сторон и имеет большой потенциал для расширения», - сказал Стефанович.