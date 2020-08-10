Вице-премьер Сербии о стратегическом партнерстве Баку и Белграда обновлено 12:33
Двух стратегических партнеров - Сербию и Азербайджан - связывают крепкие дружеские отношения, сказал находящийся с визитом в Баку вице-премьер, секретарь Совета национальной безопасности и глава МВД Сербии Небойша Стефанович.
"В ходе сегодняшней встречи мы обсудили сотрудничество в сфере безопасности и обмена конфиденциальной информацией, борьбу с терроризмом, другие важные сферы. Верю, что благодаря этим визитам и встречам мы достигнем более высокого уровня сотрудничества", - сказал Стефанович.
Вице-премьер Сербии подчеркнул, что стороны провели обсуждения в области углубления экономического сотрудничества. «Искренняя дружба между президентами, правительствами и народами двух стран может найти отражение и в экономической сфере. Мы очень довольны эффективной деятельностью азербайджанских компаний, работающих в Сербии. Считаем, что сотрудничество в этом направлении может быть выгодным для обеих сторон и имеет большой потенциал для расширения», - сказал Стефанович.
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Сербия очень довольна сотрудничеством с успешно действующими в стране азербайджанскими компаниями. Об этом на пресс-конференции в Баку сказал заместитель премьер-министра, министр внутренних дел и секретарь Совета национальной безопасности Сербии Небойша Стефанович.
По его словам, Азербайджан и Сербия обладают потенциалом дальнейшего развития сотрудничества.
«Мы видим будущее для дальнейшего расширения нашего бизнес-сотрудничества, которое является взаимовыгодным для обеих сторон. Мы верим в то, что это сотрудничество еще больше сплотит два государства», - сказал Стефанович.