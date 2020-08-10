Как сообщили haqqin.az в БТА, с запуском этой линии порядка 13-15 тысяч человек в поселках Маштага, Забрат и Сабунчи будут обеспечены более качественными услугами общественного транспорта.

Жители поселка Маштага получили возможность добираться до центра города на более комфортных автобусах. 10 августа Бакинское транспортное агентство задействовало линию M8 из поселка Маштага к станции метро «Гянджлик».

В предстоящие дни будут задействованы экспресс-линии, которые свяжут прибрежную зону в Мардакяне и Нардаране с центром города. Организация этих маршрутов имеет особое значение в период пандемии.

Также во время организации пассажироперевозок в карантинный период на линии в поселки Кешля, Гарачухур и Бакиханова были запущены автобусы BakuBus.

С целью повышения комфорта граждан продолжаются меры по улучшению пассажироперевозок и в другие поселки.