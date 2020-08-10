Добираться из Маштаги в центр города стало еще удобнее видео
Жители поселка Маштага получили возможность добираться до центра города на более комфортных автобусах. 10 августа Бакинское транспортное агентство задействовало линию M8 из поселка Маштага к станции метро «Гянджлик».
Как сообщили haqqin.az в БТА, с запуском этой линии порядка 13-15 тысяч человек в поселках Маштага, Забрат и Сабунчи будут обеспечены более качественными услугами общественного транспорта.
В предстоящие дни будут задействованы экспресс-линии, которые свяжут прибрежную зону в Мардакяне и Нардаране с центром города. Организация этих маршрутов имеет особое значение в период пандемии.
Также во время организации пассажироперевозок в карантинный период на линии в поселки Кешля, Гарачухур и Бакиханова были запущены автобусы BakuBus.
С целью повышения комфорта граждан продолжаются меры по улучшению пассажироперевозок и в другие поселки.