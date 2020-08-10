Свадьбу в Саатлы прервала полиция
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Саатлинского районного отдела полиции в селе Деде Горгуд указанного района, были установлены лица, пытавшиеся организовать свадьбу во дворе своего дома.
Как сообщили Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники полиции прервали свадебную церемонию. В отношении двух организаторов торжества составлены протоколы по статье 211 Кодекса об административных правонарушениях. Гостей же мероприятия строго предупредили.