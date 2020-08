Чтобы было понятно, назову несколько из таких подмандатных, то есть переданных под управление Лиги Наций стран, а впоследствии, по ее решению, другим государствам. Это Палестина (объединявшая тогда Израиль и собственно Палестину), Кипр, Сирия, Ливан, Ирак. Думаю, не стоит продолжать, ибо и так все предельно ясно. Вызывает иронию, не так ли? И не зря - до сих пор ни на одной из перечисленных бывших подмандатных территорий не достигнуто мира и стабильности. А ведь смысл этого действа именно в том состоит, что такая передача во временное управление сильных мира сего предполагалась как подготовка к следующему этапу – их полной независимости.

Более того, сложно припомнить хотя бы один исторический факт, когда, забрав у суверенного государства территорию под мандатное управление, в дальнейшем ее возвращали обратно.

Теперь о том, что указано по этому же поводу в актах современного международного права.

После Второй мировой войны та же система «подмандатных территорий» в рамках ООН была заменена на систему несамоуправляющихся территорий (глава ХI Устава ООН) и систему международной опеки (главы ХII - ХIII). По сути, все то же самое, но несколько под иным углом. Устав ООН в указанных главах предусматривает передачу тех же «подмандатных территорий» теперь уже в Совет по опеке ООН. Позже вернемся к этому.

Вопросы «подмандатных территорий» были и в центре внимания Международного суда ООН, который рассмотрел несколько знаковых дел в отношении таких бывших «управляемых» регионов. К примеру, среди таких дел можно отметить заключение этого суда от 1950 года относительно международного статуса Юго-западной Африки (the International Status of South West Africa case), решение от 1962 года по спору между Эфиопией и Либерией (the Ethiopia vs Liberia case), другое заключение - от 1971 года по той же Намибии (the Namibia case), заключение от 1992 года по делу о районах залежей фосфатных руд в Науру (the Certain Phosphate Lands in Nauru case), решение по делу Камеруна против Нигерии от 2002 года (the Cameroon vs Nigeria case). Однако в большинстве случаев Международный суд рассматривал в основном вопросы, вытекающие из международно-правовой оценки законности права управления такими территориями и права определенных государств на такие территории.

Были также попытки со стороны ООН применить аналогичную систему международного управления Иерусалимом и Триестом, но все эти попытки и предложения так и остались на бумаге. В некоторой степени ООН пыталась применить подобные системы управления в бывшей Югославии для поддержания Боснии и Герцеговины, а также в недавнем прошлом в Косово. Но даже на примерах данных случаев, и с точки зрения Азербайджана, можно со всей уверенностью утверждать, что, к большому сожалению, нет ни одного удачного примера подобного мандатного управления со стороны ООН, где бы это впоследствии завершилось независимостью той самой территории.