Автор: доктор Фархад Мирзоев, специально для haqqin.az 12:28

Об авторе: Фархад Мирзоев с отличием окончил факультет международного права Бакинского государственного университета и защитил кандидатскую диссертацию по теме международно-правовой позиции Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте при Академии госуправления при президенте АР. Продолжил образование в Ноттингемском университете (Великобритания) и получил звание магистра по международному праву, а позже защитил докторскую в Лестерском университете (Великобритания) по международно-правовой оценке постсоветских конфликтов, в том числе по нагорно-карабахскому конфликту, под руководством выдающегося юриста-международника профессора Малькольма Шоу, став первым азербайджанцем получившим докторскую степень по международному публичному праву в Великобритании. Является также выпускником Кембриджского и Гарвардского университетов по различным дисциплинам в области экономики и права. Автор свыше сотни научных статей, исследований и монографий по различным вопросам международного права. Имеет большой международный опыт юридической работы в Великобритании, Франции, России и на Ближнем Востоке.

* * * Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд в интервью армянской службы «Голоса Америки» сделал сенсационное предложение о передаче под протекторат ООН Нагорно-Карабахской области Азербайджана, оккупированной в настоящее время Арменией. Первое, что приходит в голову после знакомства с рекомендацией Хогланда, это предположение о стремлении отставного дипломата напомнить о себе, обратить на себя внимание международной общественности. Ввиду его почтенного возраста, Хогланд, видимо, не ознакомился или не до конца уяснил последние документы по карабахскому конфликту. Во всяком случае нынешней ситуацией он явно не владеет. Или все же затеял какую-то игру, пытаясь разыграть монету, которую ему кто-то подбросил… В общем, с Хогландом и его инициативой все весьма неопределенно. Лично я убежден в одном – как нынешние, так и бывшие сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны отдавать себе отчет о каждом своем заявлении относительно карабахской проблемы, нести ответственность за каждое свое высказывание. Каждая их фраза, каждое слово на эту тему должны быть взвешены и обдуманны. Как международные посредники они просто обязаны придерживаться нейтральной позиции, а самое главное, исходить в своих действиях и высказываниях исключительно из положений международного права. Учитывая исключительную сложность проблемы, любое опрометчивое высказывание может послужить почвой для срыва мирных переговоров и спекуляций, чтобы их затянуть.

Прежде чем обсуждать все его за и против для нашей страны, необходимо уяснить, что же такое протекторат ООН, или точнее - «подмандатная территория». То есть то, за что ратует бывший дипломат и бывший сопредседатель от США Минской группы, главной задачей которой является урегулирование карабахского конфликта. Что такое подмандатная территория? Тема весьма сложная, и охватить все нюансы в одной публикации вряд ли возможно, тем не менее постараюсь вкратце разъяснить ее суть. Так вот, термин «подмандатная территория» возник сразу после Первой мировой войны и широко использовался Лигой Наций (международная организация – предшественник ООН) для передела колониальных владений проигравшей стороны, например, в отношении стран проигравшего Первую мировую Тройственного союза. И страны победившей Антанты и примкнувшие к этому союзу США имели право принять под свое управление определенные его территории. Такое право предусматривалось статьей 22 Статута Лиги Наций. Все это обосновывалось тем, что проигравшие в войне государства «населены народами, еще не способными самостоятельно руководить собой в особо трудных условиях современного мира», и в качестве единственного выхода Лига Наций видела передачу таких территорий в руки великих держав. Даже сегодня основные толковые словари английского языка этот термин упоминают в контексте управления колониальными территориями в рамках решений этой международной организации. Так, в соответствии с теми же словарями, «подмандатной территорией» считаются территории под управлением Лиги Наций, администрирование которых осуществляется одним из членов этой организации. Что это означает? Что некогда бывшие колониальные владения или даже часть какого-то государства вследствие его не очень хорошего положения (часто в случае поражения в войне) передается третьему заинтересованному государству для якобы эффективного управления и обеспечения прав обитателей этой территории.

Чтобы было понятно, назову несколько из таких подмандатных, то есть переданных под управление Лиги Наций стран, а впоследствии, по ее решению, другим государствам. Это Палестина (объединявшая тогда Израиль и собственно Палестину), Кипр, Сирия, Ливан, Ирак. Думаю, не стоит продолжать, ибо и так все предельно ясно. Вызывает иронию, не так ли? И не зря - до сих пор ни на одной из перечисленных бывших подмандатных территорий не достигнуто мира и стабильности. А ведь смысл этого действа именно в том состоит, что такая передача во временное управление сильных мира сего предполагалась как подготовка к следующему этапу – их полной независимости. Более того, сложно припомнить хотя бы один исторический факт, когда, забрав у суверенного государства территорию под мандатное управление, в дальнейшем ее возвращали обратно. Теперь о том, что указано по этому же поводу в актах современного международного права. После Второй мировой войны та же система «подмандатных территорий» в рамках ООН была заменена на систему несамоуправляющихся территорий (глава ХI Устава ООН) и систему международной опеки (главы ХII - ХIII). По сути, все то же самое, но несколько под иным углом. Устав ООН в указанных главах предусматривает передачу тех же «подмандатных территорий» теперь уже в Совет по опеке ООН. Позже вернемся к этому. Вопросы «подмандатных территорий» были и в центре внимания Международного суда ООН, который рассмотрел несколько знаковых дел в отношении таких бывших «управляемых» регионов. К примеру, среди таких дел можно отметить заключение этого суда от 1950 года относительно международного статуса Юго-западной Африки (the International Status of South West Africa case), решение от 1962 года по спору между Эфиопией и Либерией (the Ethiopia vs Liberia case), другое заключение - от 1971 года по той же Намибии (the Namibia case), заключение от 1992 года по делу о районах залежей фосфатных руд в Науру (the Certain Phosphate Lands in Nauru case), решение по делу Камеруна против Нигерии от 2002 года (the Cameroon vs Nigeria case). Однако в большинстве случаев Международный суд рассматривал в основном вопросы, вытекающие из международно-правовой оценки законности права управления такими территориями и права определенных государств на такие территории. Были также попытки со стороны ООН применить аналогичную систему международного управления Иерусалимом и Триестом, но все эти попытки и предложения так и остались на бумаге. В некоторой степени ООН пыталась применить подобные системы управления в бывшей Югославии для поддержания Боснии и Герцеговины, а также в недавнем прошлом в Косово. Но даже на примерах данных случаев, и с точки зрения Азербайджана, можно со всей уверенностью утверждать, что, к большому сожалению, нет ни одного удачного примера подобного мандатного управления со стороны ООН, где бы это впоследствии завершилось независимостью той самой территории.

Но вернемся к Уставу ООН Необходимо обратить внимание к главам XII и XIII. В соответствии со статьей 77 главы XII, Нагорный Карабах не подпадает под территории, которые могут быть переданы под опеку ООН. Для ясности уточню, что под «такими территориями» подразумеваются те подмандатные территории, которые Ф (а) - определены такими в рамках ООН, (b) - территории, отторгнутые от вражеских государств в результате Второй мировой войны и (c) - территории, добровольно включенные в такую систему опеки государств, ответственных за их управление. Возможно, что в соответствии с пунктом (с) статьи 77 Азербайджан, который с точки зрения международного права обладает юрисдикцией над Нагорным Карабахом как части его международно-признанной территории, может гипотетически передать эту территорию под опеку ООН. Далее в статье 79 Устава ООН говорится, что и прочие заинтересованные государства должны участвовать в таком соглашении с ООН, что на деле означает, что наша страна должна будет подписать соответствующее соглашение с Арменией. Юридически для нас это также означает признание территориальных прав Армении на часть территории Азербайджана. В защиту позиции Азербайджана необходимо привести и статью 78 Устава ООН, которая четко предусматривает, что «система опеки не распространяется на страны, ставшие членами Организации, отношения между которыми должны основываться на уважении принципа суверенного равенства». Азербайджан и Армения стали членами ООН в 1992 году, после обретения ими независимости, и названная статья Устава ООН непосредственно применима к обоим государствам, что, по сути, означает недопустимость передачи части территории Азербайджана, оспариваемой Армений, под опеку Армении. Необходимо также четко помнить, что система опеки ООН и тот же Совет опеки ООН находится под полным контролем Совета Безопасности ООН, где трое из пяти постоянных членов являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ, которые пару лет назад в Генеральной ассамблее ООН голосовали против принятия резолюции о поддержке территориальной целостности Азербайджана. Еще не надо забывать об абсолютно провальной и неэффективной деятельности той же Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского армяно-азербайджанского конфликта.