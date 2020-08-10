14 человек пытались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию

Как сообщили haqqin.az в пресс-центре ГПС, 10 августа в 03:05 на территории пограничной заставы близ села Садыглы Акстафинского района были выявлены подозрительные лица, пытавшиеся перебраться из Азербайджана в Грузию. Были задержаны 14 человек.

Установлено, что задержанные являются жителями Акстафинского района, семь из которых - несовершеннолетние.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.