В городе Хырдалан задержан местный житель Махир Мирзабеков, который воровал велосипеды с подземных парковок многоэтажных зданий, сообщает пресс-служба МВД.

Согласно информации, в ходе расследования стало известно, что он побуждал своего сына воровать велосипеды с парковок зданий. Эти действия отца и сына запечатлели камеры безопасности. М.Мирзабеков продавал велосипеды по низкой цене.

В ходе проведенного сотрудниками Апшеронского РУП очередного мероприятия задержан укравший мобильный телефон стоимостью 600 манатов. В качестве подозреваемого был задержан житель города Нафталан Бахтияр Мамедов. В своих показаниях он признался в совершении кражи.

Ведется расследование.