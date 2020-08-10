Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса
Президент России Владимир Путин объявил о регистрации первой вакцины против коронавируса, сообщает ТАСС.
Россия стала первой страной в мире, которая зарегистрировала препарат, сказал глава государства.
«Она работает достаточно эффективно, формирует иммунитет устойчивый и, повторяю, прошла все необходимые проверки», - сказал Путин.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что зарегистрированная первая вакцина от коронавируса показала высокую эффективность и безопасность.