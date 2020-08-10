Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 12 августа, в Баку и на Апшеронском полуострове будет преобладать переменная облачность, преимущественно без осадков. Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Атмосферное давление ниже нормы - 757 миллиметров ртутного столба. При этом относительная влажность воздуха ночью составит 65-70%, днем 35-40%.

На пляжах Апшерона также будет преобладать северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана также осадков практически не ожидается. Однако в некоторых северных и западных районах не исключены дожди с грозами. Местами возможны ливни, а в утренние часы опустится туман. Температура ночью составит 19-24, днем 31-36 градусов тепла. В горах столбик термометра ночью опустится до 11-16, днем 19-24 градуса выше нуля.

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С 12 августа слабое и умеренное колебание метеорологических факторов будет относительно благоприятным для самочувствия метеозависимых людей.