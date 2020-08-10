Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

«Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – передает РИА Новости объяснение названия.

Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована минздравом РФ 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.

Минздрав РФ показал, как выглядят ампулы вакцины. Ампулы имеют крышки двух разных цветов: красную и синюю. Одна из них — первый укол, а другая — второй.

«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет», — объяснили в российском ведомстве.

Отмечается, что векторная двухкомпонентная вакцина создана на основе аденовируса человека и не содержит компонентов вируса COVID-19.