Стало известно название первой российской вакцины от COVID-19 фото
Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
«Спутник-1» активизировал космические исследования во всем мире. Новая российская вакцина от COVID-19 создала так называемый «момент Спутника» для мирового сообщества. Благодаря этому сравнению вакцина получила название Спутник V», – передает РИА Новости объяснение названия.
Российская вакцина на основе аденовирусного вектора была зарегистрирована минздравом РФ 11 августа и стала первой зарегистрированной вакциной от нового коронавируса SARS-COV-2 на рынке.
Минздрав РФ показал, как выглядят ампулы вакцины. Ампулы имеют крышки двух разных цветов: красную и синюю. Одна из них — первый укол, а другая — второй.
«Двукратная схема введения позволяет сформировать длительный иммунитет», — объяснили в российском ведомстве.
Отмечается, что векторная двухкомпонентная вакцина создана на основе аденовируса человека и не содержит компонентов вируса COVID-19.