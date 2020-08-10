Эльнур Эминоглу, автор haqqin.az 14:05

Видимо, 2020 год так и продолжает испытывать нас на прочность. Пандемия, «июльская война», трагедия Бейрута – как будто и этого было мало, так ведь нет, пришла беда – отворяй ворота, краснодарская журналистка Маргарита Симоньян подалась в философию и геополитику. Ее усилия на дипломатической почве – попытка вразумить Никола Пашиняна – вылились в эпичную «битву жабы с гадюкой», доставившую немало веселых минут для наблюдателей и окончившуюся пшиком. Ее политическое чутье тоже, мягко говоря, ее неоднократно подводило и раньше, а тут она вдобавок еще и продемонстрировала полное непонимание происходящего в Ливане: «Под завалами в Бейруте еще могут оставаться люди. Они даже могут еще быть живы. Их нужно спасать, разгребать завалы, восстанавливать город. Нужны добровольцы. Но нет. Веселее идти захватывать МИД. И добивать перегруженные больницы сотнями новых пострадавших».

Дикий коктейль маразма, охранительства и цинизма. Взрыв в Бейруте стал результатом вопиющей халатности и коррупции ливанских властей, которые сейчас как черт ладана боятся международного расследования, пытаясь переложить все на стрелочников из «администрации» порта. Погибло свыше сотни человек, сотни тысяч остались без крова и продовольствия, полстолицы Ливана лежит в руинах – и жители должны терпеть? Не имеют права призвать прогнившую и проворовавшуюся власть к ответу? По мнению Симоньян – да. Они должны молчать и терпеть издевательства над собой. А то видишь, чего эти холопы удумали – решили «повеселиться», выйдя безоружными на улицы с требованием отставки правительства. Да еще и добивают своими полученными от полиции, армии и боевиков Хизбаллы ранениями «перегруженные больницы»! Тот самый случай, когда говорит она, а стыдно и омерзительно всем. Но госпожу Марго несет. То ли звезды так сошлись, то ли пандемия контузила, то ли ярость от проваленной дипломатической миссии кипящей струей бьет в мозг – но остановиться она не может и теперь возомнила себя геополитиком и, как в известном анекдоте, чуть-чуть философом. «Нерешительность — главная наша беда. Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику. Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор. Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что — избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества?» - рассуждает она в своем телеграм-канале. То есть надо было оккупировать Грузию и аннексировать Донбасс? Дескать, так и так против России санкции введут, чего уж было стесняться?

Оставим в стороне вопрос о том, что в случае воплощения пожеланий госпожи Симоньян санкции были бы такими, что элите, в которую ее взяли за услуги, небо бы с овчинку показалось бы. Потому, возможно, и поосторожничали, хватило ума не лезть дальше, хотя соблазн был ох каким большим. Поговорим о другом. А кто заплатил бы по счетам в том случае, если бы сбылись влажные геополитические фантазии госпожи Марго? Уж точно бы не она, не ее семья и стайка ее клевретов. На худой конец – умчалась бы Симоньян с Кеосаяном куда-нибудь за границу, только здесь ее и видели. А расхлебывали бы все российский, грузинский и украинский народы, которые и без того от амбиций властителей за эти годы хлебнули горюшка аж по самые ноздри. Читать госпожу Симоньян откровенно противно – но весьма поучительно. Поскольку только так можно понять истинное лицо нынешней «космополитической элиты», прорвавшейся кое-где в околовластные круги неумело, но зато с энтузиазмом - и до потери здравого смысла отрабатывающей щедрый оклад жалованья. Из грязи выбившись в князи, многочисленные симоньян – а это вполне достойно стать именем нарицательным и даже диагнозом - демонстрируют редкую смесь барственного презрения к народу и откровенного троцкизма. Люди для них лишь дрова в топку их замыслов, сколь масштабных, столь и идиотских. В пору своей молодости госпожа Симоньян обозначала в качестве основной мечты всей жизни желание «стать собкором какого-нибудь западного канала и работать в Москве». А вот теперь с умным видом несет сущий бред, да еще и считает себя профессионалом, разбирающимся в международной политике. К счастью, народ в массе своей давно уже определил цену таких профессионал-пропагандистов – пятачок за пучок, да и то только в базарный день. Судите сами, написав в том самом посте о вреде нерешительности и необходимости «делать надо то, что нужно нам. Всегда», она тут же раскрыла всю «глубину» своих мыслей, поставив главный вопрос, на который не может найти ответа: «Что нам нужно-то?»