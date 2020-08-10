Говорит Симоньян, а стыдно и омерзительно всем наша реакция
Видимо, 2020 год так и продолжает испытывать нас на прочность. Пандемия, «июльская война», трагедия Бейрута – как будто и этого было мало, так ведь нет, пришла беда – отворяй ворота, краснодарская журналистка Маргарита Симоньян подалась в философию и геополитику.
Ее усилия на дипломатической почве – попытка вразумить Никола Пашиняна – вылились в эпичную «битву жабы с гадюкой», доставившую немало веселых минут для наблюдателей и окончившуюся пшиком.
Ее политическое чутье тоже, мягко говоря, ее неоднократно подводило и раньше, а тут она вдобавок еще и продемонстрировала полное непонимание происходящего в Ливане: «Под завалами в Бейруте еще могут оставаться люди. Они даже могут еще быть живы. Их нужно спасать, разгребать завалы, восстанавливать город. Нужны добровольцы. Но нет. Веселее идти захватывать МИД. И добивать перегруженные больницы сотнями новых пострадавших».
Дикий коктейль маразма, охранительства и цинизма. Взрыв в Бейруте стал результатом вопиющей халатности и коррупции ливанских властей, которые сейчас как черт ладана боятся международного расследования, пытаясь переложить все на стрелочников из «администрации» порта. Погибло свыше сотни человек, сотни тысяч остались без крова и продовольствия, полстолицы Ливана лежит в руинах – и жители должны терпеть? Не имеют права призвать прогнившую и проворовавшуюся власть к ответу?
По мнению Симоньян – да. Они должны молчать и терпеть издевательства над собой. А то видишь, чего эти холопы удумали – решили «повеселиться», выйдя безоружными на улицы с требованием отставки правительства. Да еще и добивают своими полученными от полиции, армии и боевиков Хизбаллы ранениями «перегруженные больницы»! Тот самый случай, когда говорит она, а стыдно и омерзительно всем.
Но госпожу Марго несет. То ли звезды так сошлись, то ли пандемия контузила, то ли ярость от проваленной дипломатической миссии кипящей струей бьет в мозг – но остановиться она не может и теперь возомнила себя геополитиком и, как в известном анекдоте, чуть-чуть философом.
«Нерешительность — главная наша беда. Нерешительность не красит ни страну, ни мужчину, ни геополитику. Как у классика, в итоге мы огребаем и войну, и позор. Не взяв Тбилиси, не поставив жирную точку на Донбассе, мы что — избежали санкций? Стали любимчиками соу-коллд мирового сообщества?» - рассуждает она в своем телеграм-канале.
То есть надо было оккупировать Грузию и аннексировать Донбасс? Дескать, так и так против России санкции введут, чего уж было стесняться?
Оставим в стороне вопрос о том, что в случае воплощения пожеланий госпожи Симоньян санкции были бы такими, что элите, в которую ее взяли за услуги, небо бы с овчинку показалось бы. Потому, возможно, и поосторожничали, хватило ума не лезть дальше, хотя соблазн был ох каким большим.
Поговорим о другом. А кто заплатил бы по счетам в том случае, если бы сбылись влажные геополитические фантазии госпожи Марго? Уж точно бы не она, не ее семья и стайка ее клевретов. На худой конец – умчалась бы Симоньян с Кеосаяном куда-нибудь за границу, только здесь ее и видели. А расхлебывали бы все российский, грузинский и украинский народы, которые и без того от амбиций властителей за эти годы хлебнули горюшка аж по самые ноздри.
Читать госпожу Симоньян откровенно противно – но весьма поучительно. Поскольку только так можно понять истинное лицо нынешней «космополитической элиты», прорвавшейся кое-где в околовластные круги неумело, но зато с энтузиазмом - и до потери здравого смысла отрабатывающей щедрый оклад жалованья.
Из грязи выбившись в князи, многочисленные симоньян – а это вполне достойно стать именем нарицательным и даже диагнозом - демонстрируют редкую смесь барственного презрения к народу и откровенного троцкизма. Люди для них лишь дрова в топку их замыслов, сколь масштабных, столь и идиотских.
В пору своей молодости госпожа Симоньян обозначала в качестве основной мечты всей жизни желание «стать собкором какого-нибудь западного канала и работать в Москве». А вот теперь с умным видом несет сущий бред, да еще и считает себя профессионалом, разбирающимся в международной политике.
К счастью, народ в массе своей давно уже определил цену таких профессионал-пропагандистов – пятачок за пучок, да и то только в базарный день. Судите сами, написав в том самом посте о вреде нерешительности и необходимости «делать надо то, что нужно нам. Всегда», она тут же раскрыла всю «глубину» своих мыслей, поставив главный вопрос, на который не может найти ответа: «Что нам нужно-то?»
Великолепно, не так ли? Сожалеть о недобитой Грузии и недоаннексированном Донбассе – и не знать, ради чего все это нужно? Ну что же, поможем начинающему геополитику и немножко философу. Берите ручку, Маргарита Симоновна, записывайте.
Во-первых, вам и вашим друзьям ничего не нужно. У них и так все хорошо, единственная их мечта – удержаться при власти и при финансовых потоках, а потому никакой внятной стратегии и образа будущего они выработать не смогут ни при каких обстоятельствах, не для их умов эта задача.
Во-вторых, нерешительность здесь ни при чем. Были ведь еще и решительный Крым, и решительная Сирия и много еще чего – сильно это помогло в развитии той стране, которую вам волею случая доводится представлять? Поскольку внешняя политика – она не ради покрасоваться на мировой арене, а только для того, чтобы обеспечить наиболее выгодные условия для социально-экономического развития своей страны. И только для этого. Все остальное – от лукавого.
В-третьих, просто процитирую автора телеграм-канала «Мастер пера», поскольку он буквально снял с языка мысли, с которыми я полностью согласен: Успешно развивающаяся, сытая и умная держава мало того что без всяких понуканий привлекает соседей следовать в фарватере ее политики, но еще и заставляет так считаться с собой, что о санкциях и прочих рестрикциях оппоненты уже и не заикаются. И достигается это не только количеством боевых кораблей, ракет, самолетов и танков, хотя и это важно – а выстраиванием экономической мощи и достижением высокого уровня жизни, включая науку.
Авторитет в этом случае придет к стране сам собой и будет куда выше и прочнее, чем тот, который строится исключительно на силовых составляющих. Вот три этих тезиса госпожа Симоньян пусть выучит наизусть – а уж потом попробует вновь изобразить из себя гуру геополитики – только без кривляний.
Вместо постскриптума. Пока готовился этот текст, неутомимая Марго наша Симоньян опять села в лужу. Как она сообщила в своем телеграм-канале, «два наших стрингера в Минске были задержаны и уже десять часов не выходят на связь». Чуть позже поступила информация, что один из них был задержан правоохранительными органами. Никаких подробностей нет, но один из клевретов Симоньян с говорящим названием канала «Гей на передержке» (Антон Красовский) написал: «Я бы уже сейчас вводил войска». «Наши», - ответила ему неистовая Марго. Теперь и на Белоруссию замахнулась. Нет, господа, тут решительно невозможно, все-таки «Симоньян головного мозга» - это, по всей видимости, уже диагноз.