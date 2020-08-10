Чавушоглу: Турция всегда рядом с Азербайджаном
"Братский Азербайджан не один, и Турция со всеми своими возможностями рядом с Азербайджаном и продолжит быть с ним, сказал на совместной с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым пресс-конференции в Анкаре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
"Армения десятилетиями удерживает под оккупацией 20 процентов земель братского Азербайджана, и до сих пор, несмотря на все международные решения, она не проявляет заинтересованности в урегулировании конфликта. 12 июля вооруженные силы Армении предприняли попытку военной провокации, что вновь показало истинные цели этой страны. Почему этот конфликт до сих пор не урегулирован? Ответ: международное сообщество, в частности Минская группа, не работает упорно над урегулированием этого конфликта", - сказал глава турецкой дипломатии.