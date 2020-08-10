Министр Бабаев о справедливом решении Минтруда

75 процентов из 1,1 миллиарда манатов, выплаченных застрахованными лицами в 2006-2009 годах, были разделены по частным счетам и размещены на них. Это стало возможным благодаря полной централизации учета по частным счетам. Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, передает haqqin.az.

Министр отметил, что этот шаг позволит работникам, владеющим этими частными счетами, получать еще большую пенсию. Процесс распределения этих средств по частным счетам и размещения на них будет завершен в ближайшее время.

Стоит отметить, что в частной учетной системе у каждого работника имеется частный счет. Накапливаемые на этом счете средства играют основную роль в формировании права на страхуемую пенсию, а также при определении размера пенсии.