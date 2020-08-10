Лидер оппозиции Беларуси призвала своих сторонников разойтись

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала своих сторонников не противостоять милиции и больше не выходить на площади, сообщает Интерфакс.

«С благодарностью и теплотой я обращаюсь ко всем гражданам, которые поддерживали меня все это время. Я призываю вас к благоразумию и уважению закона. Я не хочу крови и насилия, я прошу вас не противостоять милиции, не выходить на площади, чтобы не подвергать свою жизнь опасности», - заявила Тихановская в своем видеообращении, опубликованном во вторник.